«Торонто» уверенно обыграл «Вашингтон» благодаря дублю Михеева и голу Любушкина

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:3.

В составе «Мэйпл Лифс» дублем отметился 27-летний российский нападающий Илья Михеев, первую шайбу в сезоне забросил и его соотечественник защитник Илья Любушкин (1+1), также по дублю на счету Майкла Бантинга и Вильяма Нюландера. За «Вашингтон» забрасывали Джон Карлсон, Том Уилсон и Ник Дауд.

С первых минут ворота «Вашингтона» защищал российский вратарь Илья Самсонов, который отразил 15 бросков из 19 и был заменён после четвёртой пропущенной шайбы в середине матча.

Звёздный 36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин за 15 минут 40 секунд на льду результативными действиями не отметился, заработав коэффициент полезности «-1».