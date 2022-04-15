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«Торонто» уверенно обыграл «Вашингтон» благодаря дублю Михеева и голу Любушкина

«Торонто» уверенно обыграл «Вашингтон» благодаря дублю Михеева и голу Любушкина
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:3.

В составе «Мэйпл Лифс» дублем отметился 27-летний российский нападающий Илья Михеев, первую шайбу в сезоне забросил и его соотечественник защитник Илья Любушкин (1+1), также по дублю на счету Майкла Бантинга и Вильяма Нюландера. За «Вашингтон» забрасывали Джон Карлсон, Том Уилсон и Ник Дауд.

С первых минут ворота «Вашингтона» защищал российский вратарь Илья Самсонов, который отразил 15 бросков из 19 и был заменён после четвёртой пропущенной шайбы в середине матча.

Звёздный 36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин за 15 минут 40 секунд на льду результативными действиями не отметился, заработав коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бантинг (Марнер, Мэттьюс) – 04:37 (5x5)   2:0 Нюландер (Энгвалль, Маззин) – 13:26 (5x5)   2:1 Карлсон – 30:08 (4x4)   3:1 Любушкин (Райлли, Таварес) – 30:19 (4x4)   4:1 Нюландер (Райлли, Таварес) – 30:37 (4x4)   5:1 Михеев (Таварес, Мэттьюс) – 34:44 (5x5)   6:1 Бантинг (Энгвалль) – 36:25 (5x5)   6:2 Уилсон (Эллер, Карлсон) – 39:07 (4x4)   7:2 Михеев (Любушкин, Таварес) – 41:27 (5x5)   7:3 Дауд (ван Римсдайк) – 51:58 (5x5)
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