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Гол Кучерова и передача Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Анахайм»

Гол Кучерова и передача Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Анахайм»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3от.

У «Тампы» дублем отметился Алекс Киллорн, а также забивали Росс Колтон и Никита Кучеров. В составе гостей Трой Терри забросил две шайбы, а также отличился Адам Хенрик.

Для Кучерова этот гол стал 16-м в текущем сезоне НХЛ. В 39 матчах на его счету 47 (16+31) баллов. Защитник Михаил Сергачёв отметился голевой передачей, набрав 34 (6+28) очко.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский был заменён в середине второго периода. Он пропустил три шайбы за семь минут. Из 13 бросков Василевский парировал 10. Вместо него на льду появился Брайан Эллиотт.

В следующем матче «Тампа» сыграет с командой «Виннипег Джетс» на домашнем льду. «Анахайм» примет «Коламбус Блю Джекетс».

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НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Колтон (Стэмкос) – 02:37 (5x5)   2:0 Киллорн (Чирелли, Чернак) – 16:42 (5x5)   2:1 Хенрик (Шаттенкирк, Фаулер) – 23:42 (5x5)   2:2 Хенрик (Гецлаф) – 30:19 (5x5)   2:3 Терри (Шустр, Гецлаф) – 30:41 (5x5)   3:3 Кучеров (Перри, Стэмкос) – 59:47 (6x5)   4:3 Чирелли (Киллорн, Сергачёв) – 61:58 (3x3)
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