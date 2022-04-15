Гол Кучерова и передача Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Анахайм»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3от.
У «Тампы» дублем отметился Алекс Киллорн, а также забивали Росс Колтон и Никита Кучеров. В составе гостей Трой Терри забросил две шайбы, а также отличился Адам Хенрик.
Для Кучерова этот гол стал 16-м в текущем сезоне НХЛ. В 39 матчах на его счету 47 (16+31) баллов. Защитник Михаил Сергачёв отметился голевой передачей, набрав 34 (6+28) очко.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский был заменён в середине второго периода. Он пропустил три шайбы за семь минут. Из 13 бросков Василевский парировал 10. Вместо него на льду появился Брайан Эллиотт.
В следующем матче «Тампа» сыграет с командой «Виннипег Джетс» на домашнем льду. «Анахайм» примет «Коламбус Блю Джекетс».
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