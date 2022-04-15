Владимир Тарасенко впервые в карьере набрал 5 очков за матч

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них 7-й кряду.
В составе «Блюз» хет-триком отметился 30-летний российский форвард Владимир Тарасенко, помимо трёх заброшенных шайб на его счету и ассистентский дубль (3+2). Таким образом, россиянин впервые набрал 5 очков за один матч в карьере.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, это шестой сезон для Тарасенко в НХЛ, в котором он забрасывает 30 или более шайб. Среди действующих игроков больше таких сезонов лишь у трёх хоккеистов – Александра Овечкина (16), Сидни Кросби (9) и Стивена Стэмкоса (7).
Всего в нынешнем сезоне Владимир принял участие в 67 матчах, в которых набрал 70 (31+39) очков при коэффициенте полезности «+7».
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