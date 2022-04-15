«Тампа» и «Питтсбург» обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» благодаря своим победам обеспечили себе участие в плей-офф НХЛ.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй» принимала «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3от.



У «Тампы» дублем отметился Алекс Киллорн, а также забивали Росс Колтон и Никита Кучеров. В составе гостей Трой Терри забросил две шайбы, а также отличился Адам Хенрик.

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.



У хозяев дубль оформил Джейк Гюнцель, а также отличились Крис Летанг, Дэнтон Хайнен, Брок Макгинн и Сидни Кросби. Также на счету 34-летнего канадского форварда в этом матче две голевые передачи. В 63 играх в его активе 80 (29+51) очков.

У гостей забрасывали Зак Паризе, Андерс Ли и Здено Хара. Российский вратарь Илья Сорокин пропустил четыре шайбы, отразив 22 броска. Два гола «Питтсбург» забил в пустые ворота.

Напомним, обладателем последних двух Кубков Стэнли явялется «Тампа-Бэй».

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