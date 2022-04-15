Три очка Кейна помогли «Чикаго» переиграть «Сан-Хосе»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.



Форвард хозяев Патрик Кейн открыл счёт уже на 2-й минуте. Тимо Майер ответил на 5-й минуте. На 34-й минуте хозяев снова вперёд вывел Тейлор Рэддиш. Скотт Риди сравнял счёт на 36-й минуте. Потом хозяев вновь вывел вперёд Кэлвин де Хаан на 39-й минуте.



Дилан Строум забил за хозяев на 45-й минуте. Через минуту Рудольф Балцерс ответил. А на 57-й минуте Джейкоб Мегна сравнял счёт в матче. В овертайме победителя не выявили. А в серии послематчевых буллитов точным был Алекс Дебринкэт.