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Три очка Кейна помогли «Чикаго» переиграть «Сан-Хосе»

Три очка Кейна помогли «Чикаго» переиграть «Сан-Хосе»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

Форвард хозяев Патрик Кейн открыл счёт уже на 2-й минуте. Тимо Майер ответил на 5-й минуте. На 34-й минуте хозяев снова вперёд вывел Тейлор Рэддиш. Скотт Риди сравнял счёт на 36-й минуте. Потом хозяев вновь вывел вперёд Кэлвин де Хаан на 39-й минуте.

Дилан Строум забил за хозяев на 45-й минуте. Через минуту Рудольф Балцерс ответил. А на 57-й минуте Джейкоб Мегна сравнял счёт в матче. В овертайме победителя не выявили. А в серии послематчевых буллитов точным был Алекс Дебринкэт.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 4
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кейн (Строум, Дебринкэт) – 01:18 (5x5)   1:1 Майер (Гертл, Бёрнс) – 04:45 (5x5)   2:1 Рэддиш (Джонс, Кейн) – 33:35   2:2 Риди (Ньето, Хмелевски) – 35:53 (5x5)   3:2 де Хаан (Кейн, Дебринкэт) – 38:42 (4x4)   4:2 Строум (Джонс, Дебринкэт) – 44:07 (5x5)   4:3 Балцерс (Карлссон) – 45:40 (5x5)   4:4 Мегна (Майер, Гертл) – 56:35 (5x5)   5:4 Дебринкэт – 65:00 (ПБ)
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