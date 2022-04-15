Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.
За хозяев забил Диллон Дюбе. А за гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Дадонов, Джек Айкел, Майкл Амадио, Джонатан Маршессо, Николя Руа и Вильям Карлссон, которому ассистировал Дадонов.
В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.
На 24-й минуте за хозяев счёт открыл Логаг О'Коннор. На 28-й минуте Андре Бураковски удвоил преимущество. На 35-й минуте Артурри Лехконен забил ещё один гол для хозяев. Йеспер Братт отыграл одну шайбу на 52-й минуте.
- 15 апреля 2022
-
07:48
-
07:33
-
07:20
-
07:00
-
06:59
-
06:49
-
06:43
-
06:39
-
06:39
-
06:38
-
06:15
-
06:06
-
06:01
-
05:50
-
05:43
-
05:31
-
05:03
-
04:55
-
04:51
-
04:42
-
04:31
-
04:19
-
03:49
-
03:46
-
03:37
-
03:28
-
03:09
- 14 апреля 2022
-
23:30
-
23:15
-
23:11
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:31
-
22:30