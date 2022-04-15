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Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Калгари»

Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.

За хозяев забил Диллон Дюбе. А за гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Дадонов, Джек Айкел, Майкл Амадио, Джонатан Маршессо, Николя Руа и Вильям Карлссон, которому ассистировал Дадонов.

В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

На 24-й минуте за хозяев счёт открыл Логаг О'Коннор. На 28-й минуте Андре Бураковски удвоил преимущество. На 35-й минуте Артурри Лехконен забил ещё один гол для хозяев. Йеспер Братт отыграл одну шайбу на 52-й минуте.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дюбе (Тоффоли, Баклунд) – 10:17 (5x5)   1:1 Айкел (Маршессо, Янмарк) – 13:09 (5x5)   1:2 Дадонов (Руа, Карлссон) – 24:46 (5x5)   1:3 Амадио (Карлссон) – 28:24 (5x5)   1:4 Маршессо (Янмарк, Хаттон) – 29:04 (5x5)   1:5 Руа (Теодор, Маршессо) – 37:36 (5x4)   1:6 Карлссон (Дадонов) – 58:19
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