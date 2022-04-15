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Владимир Тарасенко забил потрясающий гол в стиле Петера Форсберга. Видео

Владимир Тарасенко забил потрясающий гол в стиле Петера Форсберга. Видео
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко провёл самый результативный матч в карьере в НХЛ, набрав пять очко во встрече с «Баффало Сэйбрз» (6:2). В активе российского форварда хет-трик и две результативные передачи.

Второй гол Тарасенко в этом матче напомнил один из самых красивых голов в исполнении шведской легенды Петера Форсберга. Российский форвард выкатился один на один с голкипером «клинков» сделал движение в сторону, переложил шайбу на неудобную и пустил её мимо щитка Крэйга Андерсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Любопытно, что Тарасенко провёл на льду всего 13 минут 42 секунды, за которые успел отметиться пятью результативными действиями и заработать показатель полезности "+3".

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