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«Ванкувер» разгромил «Аризону», у Подколзина – три очка

«Ванкувер» разгромил «Аризону», у Подколзина – три очка
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 7:1.

На 36-й минуте матча российский нападающий хозяев Василий Подколзин открыл для себя счёт голам в этом матче. Россиянин забил благодаря пасам Джей Ти Миллера и Куинна Хьюза.

Уже через 14 секунд Подколзин отдал голевую передачу на своего партнёра. Конор Гарланд замкнул пас россиянина.

На 40-й же минуте Подколзин оформил дубль после передачи всё того же Джей Ти Миллера. Таким образом, Подколзин заработал три очка за четыре минуты матча.

Также за хозяев забивали Алекс Чиассон (дважды), Шелдон Дрис и Элиас Петтерссон. У гостей отличился Эндрю Лэдд.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Чиассон (Миллер, Хьюз) – 10:18 (5x5)   2:0 Дрис (Хант, Экман-Ларссон) – 19:00 (5x4)   3:0 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 24:29 (5x4)   3:1 Лэдд (Кессел, Мозер) – 30:38 (5x4)   4:1 Подколзин (Миллер, Хьюз) – 35:25 (5x4)   5:1 Гарланд (Подколзин) – 35:39 (5x5)   6:1 Подколзин (Миллер) – 39:33 (5x5)   7:1 Чиассон (Миллер, Майерс) – 48:26 (5x5)
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