Роберт Томас – о Тарасенко: он играет не в своём уме
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Канадский нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас поделился мнением об игре российского форварда Владимира Тарасенко.
«Да, он играет не в своём уме. Но мы все знаем, что Влади умеет так играть. Мы просто должны продолжать идти вперёд, и нам придётся во многом полагаться на него», – рассказал Томас на пресс-конференции.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, это шестой сезон для Тарасенко в НХЛ, в котором он забрасывает 30 или более шайб. Среди действующих игроков больше таких сезонов лишь у трёх хоккеистов – Александра Овечкина (16), Сидни Кросби (9) и Стивена Стэмкоса (7).
Всего в нынешнем сезоне Владимир принял участие в 67 матчах, в которых набрал 70 (31+39) очков при коэффициенте полезности «+7».
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