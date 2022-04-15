Крэйг Берюбе – о Тарасенко: он подаёт пример
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре российского форварда команды Владимира Тарасенко.
«Он проделывает отличную работу. Он подаёт пример. Своей трудовой этикой и конкурентоспособностью он подаёт пример остальным. Вот, что я вижу», – рассказал Томас на пресс-конференции.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, это шестой сезон для Тарасенко в НХЛ, в котором он забрасывает 30 или более шайб. Среди действующих игроков больше таких сезонов лишь у трёх хоккеистов – Александра Овечкина (16), Сидни Кросби (9) и Стивена Стэмкоса (7).
Всего в нынешнем сезоне Владимир принял участие в 67 матчах, в которых набрал 70 (31+39) очков при коэффициенте полезности «+7».
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