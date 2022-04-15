Овечкин не смог заблокировать бросок Любушкина и предотвратить гол в ворота «Вашингтона»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:3.
В середине второго периода свою первую шайбу в игре забросил российский защитник канадского клуба Илья Любушкин. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел заблокировать бросок хоккеиста «Торонто», после чего тот сумел забросить шайбу в ворота «Кэпиталз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего 36-летний российский форвард «Кэпиталз» за 15 минут 40 секунд на льду результативными действиями не отметился, заработав коэффициент полезности «-1».
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