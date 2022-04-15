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Главный тренер «Тампы» объяснил решение заменить Василевского в матче с «Анахаймом»

Главный тренер «Тампы» объяснил решение заменить Василевского в матче с «Анахаймом»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер объяснил решение заменить российского голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:3, ОТ).

«Замена Василевского отчасти была связана с тем, чтобы он затем не потерял уверенность. Это тяжёлое решение, но не слишком, ведь раньше мы не были в таких ситуациях. Возможно, я склонен оставлять вратарей в игре чаще, чем следовало бы, но я им доверяю», — сказал Купер на пресс-конференции.

Напомним, Василевский был заменён в середине второго периода. Он пропустил три шайбы за семь минут. Из 13 бросков Василевский парировал 10. Вместо него на льду появился Брайан Эллиотт, который оставил свои ворота „сухими“.

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