Главный тренер «Тампы» объяснил решение заменить Василевского в матче с «Анахаймом»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер объяснил решение заменить российского голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:3, ОТ).



«Замена Василевского отчасти была связана с тем, чтобы он затем не потерял уверенность. Это тяжёлое решение, но не слишком, ведь раньше мы не были в таких ситуациях. Возможно, я склонен оставлять вратарей в игре чаще, чем следовало бы, но я им доверяю», — сказал Купер на пресс-конференции.



Напомним, Василевский был заменён в середине второго периода. Он пропустил три шайбы за семь минут. Из 13 бросков Василевский парировал 10. Вместо него на льду появился Брайан Эллиотт, который оставил свои ворота „сухими“.