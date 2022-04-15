Должен ли Роман Ротенберг продолжить тренировать СКА?
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Санкт-петербургский СКА уступил московскому ЦСКА в седьмом матче финальной серии Западной конференции в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 0:3. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг провёл свой первый сезон в качестве наставника команды. Он возглавил клуб в январе 2022 года, сменив на посту Валерия Брагина, оставшегося в штабе клуба.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: должен ли Роман Ротенберг продолжить тренировать СКА?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, СКА занял первое место по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф армейцы обыграли минское «Динамо» (4-0), а во втором оказались сильнее «Спартака» (4-1).
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