Санкт-петербургский СКА уступил московскому ЦСКА в седьмом матче финальной серии Западной конференции в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 0:3. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.



Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг провёл свой первый сезон в качестве наставника команды. Он возглавил клуб в январе 2022 года, сменив на посту Валерия Брагина, оставшегося в штабе клуба.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: должен ли Роман Ротенберг продолжить тренировать СКА?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, СКА занял первое место по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф армейцы обыграли минское «Динамо» (4-0), а во втором оказались сильнее «Спартака» (4-1).