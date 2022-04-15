Плющев: если бы СКА забил первым, то вышел бы в финал

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги серии финала Западной конференции между СКА и ЦСКА.



«За выход в финал Кубка Гагарина играли две абсолютно равные команды, и если бы питерцы забросили в первом периоде, где они имели преимущество, скорее всего, они бы выиграли матч. Но в любом случае, я считаю, что СКА в этой серии ничуть не уступил. Интересно было посмотреть за противостоянием тренеров Романа Ротенберга и Сергея Фёдорова. И для одного, и для другого это первый плей-офф.



У СКА очень хорошая команда, много перспективных ребят, клуб развивается, работает по системе. В этом году у СКА действительно собралась хорошая команда, многие ребята по возрасту еще могут выступать за молодёжку. Перспективы у питерского клуба хорошие. Удачи в следующем сезоне», — сказал Плющев «Чемпионату».

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