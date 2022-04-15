Сидни Кросби догнал Александра Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.
34-летний канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби стал автором одного гола и двух результативных передач. Нападающий «пингвинов» догнал капитана и российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по очкам за карьеру в Национальной хоккейной лиге. На счету обоих игроков по 1405 баллов, они делят 21-е место по данному показателю. Овечкин забросил 776 шайб и отдал 629 передач, на счету Кросби 515 голов и 890 голевых пасов.
20-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ занимает Дэйл Хаверчук с 1409 (518+891) очками.
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