Светлов: ЦСКА за счёт опыта готов побеждать уже сегодня, а СКА — команда завтрашнего дня

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением об итогах серии между СКА и ЦСКА (3-4), а также оценил расклад сил перед финалом Кубка Гагарина — 2022.



«Думаю, что в плей-офф-2022 пока было две роскошные серии — »Магнитка" — «Авангард» и СКА — ЦСКА, в обеих потребовался седьмой матч и обе шли на два результата. За счёт мельчайших нюансов Магнитогорск и Москва эти серии взяли, поэтому и встречаются в главном финале.



В последние годы армейцы Москвы накопили большой кубковый опыт, у них более возрастная и стабильная команда, которая близка к своему пику. В решающий момент это сказалось. Психологически очень важной стала победа ЦСКА в шестом матче, перед которым Москва уступала — 2-3 и не имела права на ошибку. Сделав шаг от пропасти, московский клуб почувствовал дополнительную уверенность в своих силах.



В каких деталях это проявилось? Посмотрите на последние вторые периоды серии. СКА в этом плей-офф имел подавляющее преимущество над соперниками именно во вторых двадцатиминутках, но опытные лидеры ЦСКА на финише серии смогли добавить и забрать этот компонент.



Вообще опыт в плей-офф — бесценное дело. У СКА очень задорная и интересная команда, которая играет в агрессивный, современный хоккей. Но всё-таки это команда завтрашнего дня, в следующем сезоне она добавит и будет готова к большим победам. ЦСКА же за счёт опыта готов побеждать уже сегодня, именно сейчас эта команда на максимуме. Хотя завтра расстановка армейских сил может уже поменяться.



ЦСКА — фаворит финала? Уровень игры, её скоростная насыщенность в финале Запада были выше, чем в финале Востока. Но там «Трактор» при всём к нему уважении не смог доставить больших проблем «Магнитке», равной борьбы не было.



На мой взгляд, у «Металлурга» есть потенциал подняться над восточным финалом и выйти на новый уровень. Самое главное для «Магнитки» — стабилизировать после травм оборону, а в атаке у Магнитогорска проблем нет.



Если в дуэли похожих по стилю вратарей возрастной Кошечкин не уступит молодому Федотову, то и в главном финале нас ждёт максимум игр. В Кошечкина верю, он — олимпийский чемпион, прекрасно помню его по нашей работе в «Ладе». Буду надеяться на повторение сценария с седьмым матчем и в главном финале", — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.