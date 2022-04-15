Том Уилсон влетел в голкипера «Торонто», после чего тот потерял игровой шлем и сбил ворота

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой канадского клуба со счётом 7:3.



На 16-й минуте первого периода нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон влетел в голкипера «Торонто» Джека Кэмпбелла, после чего тот был сбит и оказался на льду, потеряв свой игровой шлем. Хоккеист «Вашингтона» был наказан двухминутным штрафом.

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В прошедшей встрече Кэмпбелл отразил 22 броска по своим воротам, и Уилсон стал автором заброшенной шайбы на 40-й минуте.