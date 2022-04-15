Вайсфельд: на следующий год у СКА может получиться очень хорошая команда
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказал своё мнение о серии между СКА и ЦСКА.
«Очень интересную серию наблюдали в противостоянии армейцев Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичей поздравляю с победой и выходом в финал Кубка Гагарина. Что касается СКА, то питерцы показали очень хорошую игру и дошли до седьмого матча. Учитывая то, как мощно играют москвичи в этом плей-офф — это очень хорошее достижение для молодой команды из Санкт-Петербурга.
В СКА большое количество молодых, перспективных игроков, так что у СКА на следующий год может получиться очень хорошая команда. В любом случае, уже сейчас можно сказать, что СКА достойно провел серию с очень сильным соперником», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
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