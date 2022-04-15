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Пашков – о Знарке в «Ак Барсе»: Казань судорожно ищет тренера-волшебника

Пашков – о Знарке в «Ак Барсе»: Казань судорожно ищет тренера-волшебника
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Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал приход Олега Знарка на должность главного тренера казанского «Ак Барса».

«Я читал новости про вероятный приход Олега Знарка в «Ак Барс». Казань судорожно ищет тренера, так получилось, что «Ак Барс» оказался в ситуации поиска. Казани нужна только победа, на меньшее они не готовы. Поэтому ищут волшебника», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019-2021). Ранее 59-летний специалист работал в Континентальной хоккейной лиге в ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), СКА (2016-2018), выиграв с бело-голубыми два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 году, а также один трофей с санкт-петербургским клубом (2017).

Знарок – идеальный тренер для «Ак Барса». Он сплотит казанских звёзд и создаст атмосферу Знарок – идеальный тренер для «Ак Барса». Он сплотит казанских звёзд и создаст атмосферу
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