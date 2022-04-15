Пашков – о Знарке в «Ак Барсе»: Казань судорожно ищет тренера-волшебника

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал приход Олега Знарка на должность главного тренера казанского «Ак Барса».
«Я читал новости про вероятный приход Олега Знарка в «Ак Барс». Казань судорожно ищет тренера, так получилось, что «Ак Барс» оказался в ситуации поиска. Казани нужна только победа, на меньшее они не готовы. Поэтому ищут волшебника», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019-2021). Ранее 59-летний специалист работал в Континентальной хоккейной лиге в ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), СКА (2016-2018), выиграв с бело-голубыми два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 году, а также один трофей с санкт-петербургским клубом (2017).
- 15 апреля 2022
-
12:20
-
12:20
-
12:05
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:18
-
11:15
-
11:01
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:33
-
10:21
-
09:46
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:29
-
08:21
-
08:13
-
08:02
-
07:48
-
07:33
-
07:20
-
07:00
-
06:59
-
06:49
-
06:43
-
06:39