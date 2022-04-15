Хара — четвёртый игрок в истории НХЛ, забросивший шайбу в возрасте 45+ лет

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара стал четвёртым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, ставший автором заброшенной шайбы в возрасте 45+ лет.



45-летний словацкий хоккеист отметился голом во встрече регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (3:6). Это шайба стала первой для Хары в текущем сезоне, он сумел отличиться впервые за 108 матчей, прервав безголевую серию.



Всего четыре игрока в истории лиги сумели отличиться в возрасте 45 или более – Горди Хоу, Яромир Ягр и Крис Челиос.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что Хара забросил шайбу за «Айлендерс» впервые с января 2001 года. Он выступал за клуб с 1997 по 2001 год, вернувшись в 2021 году.