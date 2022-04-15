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Бывший агент Тарасенко отреагировал на лучший матч в карьере российского форварда в НХЛ

Бывший агент Тарасенко отреагировал на лучший матч в карьере российского форварда в НХЛ
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Известный агент Алексей Дементьев, ранее представлявший интересы форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в НХЛ (в России Дементьев по-прежнему работает с нападающим и представляет его интересы), прокомментировал игру россиянина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (6:2). 30-летний нападающий забросил три шайбы и отдал две голевые передачи.

«Совершенно не удивлён тому, что Владимир Тарасенко набрал пять очков в одном матче и оформил хет-трик. Владимир – игрок высокого уровня. Его игра – это лишнее доказательство того, что при правильном подходе и огромном желании никакие травмы не страшны. Тарасенко является примером для других», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что Тарасенко впервые за карьеру сумел набрать пять очков за встречу.

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