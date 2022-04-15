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Гендиректор «Трактора» рассказал, как клуб удержал легионеров до конца сезона КХЛ

Гендиректор «Трактора» рассказал, как клуб удержал легионеров до конца сезона КХЛ
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, как клубу удалось сохранить легионеров по ходу плей-офф КХЛ — 2022.

«Как удалось оставить легионеров до конца сезона? Скажу, что с ребятами мы находились в ежедневном контакте и понимали все их опасения. Во многом благодаря этому контакту нам удалось оставить их в команде и сохранить целостность коллектива. И они понимали всю ответственность и задачи, которые стояли перед командой. Надо отдать им должное, что они выдержали давление своих стран, и остались в команде и с максимальной самоотдачей делали всё возможное, чтобы добиваться победы.

Сейчас мы запросили у лиги позицию относительно легионеров, никакого запрета с её стороны не будет. Что касается ребят, то они уезжают домой, общаются с семьями, и по истечение времени мы с ними свяжемся. В самое ближайшее время мы должны определиться относительно продолжения сотрудничества. У нас будут с ними контакты, и мы всё проясним. У всех есть желание вернуться в «Трактор» и продолжать выступать за нас.

Разумеется, у нас есть план B на тот случай, если у легионеров не будет возможности присоединиться к нам. В ближайшее время наступит определённость, и мы будем действовать по обстановке», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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