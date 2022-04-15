Савин: «Трактор» сделал существенный шаг вперёд, оцениваю сезон положительно

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал итоги сезона для клуба, а также рассказал о будущем форварда Сергея Калинина.



«Сезон прошёл хорошо. Мы сделали существенный шаг вперёд в сравнении с прошлым сезоном. Положительная динамика даёт возможность ставить дальше другие задачи. Оцениваю сезон положительно.



Предсезонная подготовка? Мы планируем первый цикл провести здесь, на нашей инфраструктуре. Планируем принять участие в двух турнирах – в Кубке Губернатора и Мемориале Ромазана.



Будущее Калинина? Сейчас мы занимаемся анализом и подробным подведением итогов. Когда эта работа будет закончена, наступит понимание по дальнейшей судьбе всех игроков. Пока все контракты действуют до 30 апреля и сейчас не хотелось бы конкретизировать по каждому игроку», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.