Гендиректор «Трактора»: агенты хотят повысить зарплаты россиян после отказа от легионеров

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал об изменении запросов агентов российских игроков на фоне отъезда легионеров из Континентальной хоккейной лиги.



«Заметили ли мы повышение запросов со стороны российских игроков в свете того, что происходит? На самом деле подтверждаю, что есть выжидательная позиция со стороны некоторых агентов, чтобы получить как можно более лучшие условия после отказа от легионеров. Они понимают, что высвобождаются определённые ресурсы в бюджете и можно повысить зарплаты своих игроков. Могу это подтвердить», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, «Трактор» вышел в финал Восточной конференции в рамках Кубка Гагарина — 2022, где уступил «Металлургу» (1-4).