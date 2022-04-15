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«Одна из тех игр, которую ты хочешь забыть». Бекстрём — о 3:7 с «Торонто»

«Одна из тех игр, которую ты хочешь забыть». Бекстрём — о 3:7 с «Торонто»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7).

«Сегодня соперник начал нас переигрывать с самого начала. Они всегда были первыми на шайбе, а мы вообще отсутствовали на льду, как мне кажется. Это одна из тех игр, которую ты хочешь забыть», – приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 балла после 74 проведённых встреч. В следующем матче столичный клуб сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» Встреча состоится в Монреале в воскресенье, 17 апреля. Начало — в 2:00 по московскому времени.

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