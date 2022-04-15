45-летний Хара рассказал о первой заброшенной шайбе за последние 108 матчей в НХЛ

45-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара прокомментировал первую заброшенную шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:6). Он сумел отличиться впервые за 108 матчей, прервав свою безголевую серию.
«Не буду врать, всегда приятно забить гол в Национальной хоккейной лиге. В этом сезоне у меня было много возможностей, когда я попадал в перекладину или был близок к взятию. Это наконец-то произошло, очень жаль, что это не произошло раньше или в лучшее время в матче. Надеюсь, в следующем это поможет нам выиграть хоккейный матч», — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ.
Отметим, что до 45-летнего словака всего трём игрокам в истории лиги удавалось отличиться в возрасте 45 лет или более: Горди Хоу, Яромиру Ягру и Крису Челиосу.
- 15 апреля 2022
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