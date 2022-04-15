«Такой хоккеист нужен «Сент-Луису». The Athletic поделился мнением о Владимире Тарасенко

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд, специализирующийся на освещении «Сент-Луис Блюз», ответил на несколько вопросов от читателей, в том числе касавшихся российских представителей команды.
«Кто является самым ценным игроком «Блюз» в этом сезоне? Сложно выбрать. Вряд ли можно назвать кого-то из форвардов, хотя сразу несколько нападающих проводят отличную кампанию. Не то чтобы те же Тарасенко и Бучневич не заслужили упоминания в этом разговоре, но всё же их успехи — это в первую очередь командная работа.
Что касается перспектив Тарасенко, то к ситуации с его контрактом руководство клуба точно вернётся по окончании сезона, но сейчас есть всё больше признаков того, что он захочет остаться в команде. Такой хоккеист нужен «блюзменам».
Будет ли Алексей Торопченко иметь постоянное место в составе в следующем сезоне? Уверен в этом. Считаю, что он приедет в тренировочный лагерь с большой мотивацией. Берюбе нравится Торопченко, не думаю, что есть вариант, что даже сейчас его отправят в АХЛ, он довольно солидно выглядел в последнее время», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.
- 15 апреля 2022
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