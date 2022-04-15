Агент Радулова прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Ак Барс»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова в КХЛ, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в казанский «Ак Барс».
«Информация о том, что Александр Радулов станет главной целью «Ак Барса» на трансферном рынке, является преждевременной. У Александра действующий контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз». Я думаю, что сейчас все мысли Александра связаны с тем, чтобы его команда попала в плей-офф», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В текущем сезоне 35-летний Радулов принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач.
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