Ячанов: ЦСКА в седьмой игре со СКА выглядел самоотверженно, показал хорошее движение

Экс-голкипер СКА Дмитрий Ячанов подвёл итоги полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина между санкт-петербургским клубом и ЦСКА, который выиграл её в семи матчах — 4-3, а также поделился мнением о предстощем финале между московскими армейцами и «Металлургом».
«На прогностические вопросы я стараюсь не отвечать. В финал слабые команды не попадают по определению. ЦСКА очень монолитно выглядел в седьмой встрече [серии со СКА], самоотверженно, с полнейшей самоотдачей, показал очень хорошее движение, напор, заряженность. Но я не сомневаюсь, что этими же качествами обладает и магнитогорский «Металлург». Тем и интересен хоккей, что мы можем лишь предполагать, а результат нам покажет время», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 15 апреля 2022
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