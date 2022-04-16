Ячанов: «Трактор» в финале Востока попал на очень эмоционально заряженный «Металлург»

Экс-голкипер СКА Дмитрий Ячанов поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».
«Выигранный седьмой матч придаёт много эмоций победившей команде. «Трактор» попал на эмоционально очень заряженную команду – «Металлург», который в предыдущем раунде в семи матчах обыграл «Авангард».
Что касается Вилла, то были голы, пропущенные с дальней дистанции и с трафика. Есть несколько причин, почему шайбы залетают с дальних бросков. Последнее время тенденция такова, что атакующая команда старается создать как можно больше помех для вратаря. И это характерно не только для нашего хоккея, но и для НХЛ. Насколько я знаю, Андрей Василевский, приехав в Америку, первый год работал с тренерами как раз над упражнениями с трафиком.
Оружие против дальних бросков – это блоки. ЦСКА в первом периоде седьмого матча заблокировал девять подобных бросков. Это девять шансов залететь таким шайбам в трафике. Пожалуй, блоки и самоотверженность, помощь вратарю – это самый важный аспект в борьбе с такими бросками», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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