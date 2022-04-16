Экс-вратарь «Ак Барса» оценил игру Василия Кошечкина в плей-офф КХЛ

Экс-голкипер «Ак Барса» и СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением об игре российского вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина.
«Внутреннюю кухню не знаю, но я допускаю, что для Василия крайне важен отдых сейчас. Потерять форму за недельный промежуток между сериями, упустить игровые кондиции – невозможно. А отдохнуть, наверное, нужно. Это очень хорошее подспорье для него.
Нервничает ли Кошечкин после 20 лет на профессиональном уровне? Крайне индивидуальная история. Для кого-то абсолютное спокойствие – это норма жизни: ему всё равно – что за обедом тарелку борща съесть, что на игру финала выйти. Я знал таких людей – холодных, расчётливых, невозмутимых.
По своей личной практике могу сказать, что игры, когда я был слишком спокоен по отношению к сопернику, ничем хорошим не заканчивались. Для меня было обязательно некое предстартовое волнение. Самый важный вопрос – умеешь ли ты справляться с этим волнением. Это как огонь: он либо греет тебя, либо сжигает.
Судя по тому, как играет Василий, я не вижу, чтобы он безумно волновался. Волнующимся, переживающим или агрессивным в этой связи он не выглядит. Он выглядит монолитно. А что у него происходит внутри, знают, пожалуй, лишь тренер вратарей «Металлурга» и сам Василий», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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