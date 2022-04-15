«Отказали — и отказали». Директор «Салавата» — об отказе финских врачей лечить хоккеиста

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал отказ финских врачей оперировать хоккеиста молодёжной команды системы клуба.

«Отказали финны — и отказали, сделаем всё сами, какие вопросы, найдём место не хуже. Врачи наши занимаются этим, не знаю, будет ли в России операция или нет. У парня просто спортивная травма, спокойно занимаемся ситуацией», — приводит слова Чижова «РИА Новости Спорт».

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что одному из игроков команды «Толпар» отказали в проведении операции врачи финской клиники.

«Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают», — сказал Баширов.