Во время матча финала МХЛ между «Красной Армией» и «СКА-1946» на арене погас свет

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА» проходит первый матч финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги — 2022, в котором встречаются местная «Красная Армия» и «СКА-1946». После второго периода хозяева выигрывают — 3:2.

За две минуты до второго перерыва свет на арене внезапно погас. Его не смогли починить сразу, и судьи отправили команды в раздевалку. Оставшееся во втором периоде время будет доиграно после перерыва.

В конце первого периода «Красную Армию» вперёд вывел Матвей Васин. На старте второго игрового отрезка Артём Дуда увеличил преимущество своей команды. На 25-й минуте Никита Чибриков отыграл один гол. На 28-й минуте Никита Шалышкин сделал счёт 3:1 в пользу москвичей. На 36-й минуте Матвей Мичков сократил отставание до минимума.