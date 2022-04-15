Во время матча финала МХЛ между «Красной Армией» и «СКА-1946» на арене погас свет

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА» проходит первый матч финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги — 2022, в котором встречаются местная «Красная Армия» и «СКА-1946». После второго периода хозяева выигрывают — 3:2.
За две минуты до второго перерыва свет на арене внезапно погас. Его не смогли починить сразу, и судьи отправили команды в раздевалку. Оставшееся во втором периоде время будет доиграно после перерыва.
В конце первого периода «Красную Армию» вперёд вывел Матвей Васин. На старте второго игрового отрезка Артём Дуда увеличил преимущество своей команды. На 25-й минуте Никита Чибриков отыграл один гол. На 28-й минуте Никита Шалышкин сделал счёт 3:1 в пользу москвичей. На 36-й минуте Матвей Мичков сократил отставание до минимума.
- 15 апреля 2022
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