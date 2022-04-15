Нападающий «Вашингтона»: Мэттьюс — очень талантливый игрок, с каждым годом он всё лучше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём сравнил капитана команды Александра Овечкина с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом.

«Прежде всего, Остон — очень талантливый игрок, и, судя по тому, как он сейчас играет, полон уверенности в себе. Кажется, что он тоже растёт с каждым годом. С каждым годом он становится всё лучше и лучше. Если ему удастся забить более 60 голов, это будет просто потрясающе. Мало кому удавалось это сделать.

Сравнения с Ови? У них есть бросок с кистей. У обоих он очень похож. У них обоих отличный кистевой бросок. Я думаю, разница в том, что щелчок Ови немного отличается от щелчка Мэттьюса.



Посмотрите на парней, с которыми Остон играет: Митч Марнер, Джон Таварес, Вильям Нюландер. У него есть все эти парни, которые тоже могут неплохо его настроить. Так что он отличный, отличный игрок, но очевидно, что это командный вид спорта, поэтому он, вероятно, отдаёт должное и многим своим товарищам по команде», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.