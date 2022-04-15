Нападающий «Вашингтона»: Мэттьюс — очень талантливый игрок, с каждым годом он всё лучше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём сравнил капитана команды Александра Овечкина с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом.
«Прежде всего, Остон — очень талантливый игрок, и, судя по тому, как он сейчас играет, полон уверенности в себе. Кажется, что он тоже растёт с каждым годом. С каждым годом он становится всё лучше и лучше. Если ему удастся забить более 60 голов, это будет просто потрясающе. Мало кому удавалось это сделать.
Сравнения с Ови? У них есть бросок с кистей. У обоих он очень похож. У них обоих отличный кистевой бросок. Я думаю, разница в том, что щелчок Ови немного отличается от щелчка Мэттьюса.
Посмотрите на парней, с которыми Остон играет: Митч Марнер, Джон Таварес, Вильям Нюландер. У него есть все эти парни, которые тоже могут неплохо его настроить. Так что он отличный, отличный игрок, но очевидно, что это командный вид спорта, поэтому он, вероятно, отдаёт должное и многим своим товарищам по команде», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.
- 15 апреля 2022
-
22:51
-
22:32
-
22:14
-
21:53
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:17
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:18
-
18:50
-
18:35
-
18:11
-
17:46
-
17:40
-
17:13
-
16:58
-
16:21
-
16:07
-
15:31
-
15:20
-
14:48
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:20
-
12:05