Совет директоров «Авангарда» признал результаты команды в сезоне неудовлетворительными

Сегодня, 15 апреля, в Москве состоялось заседание совета директоров ХК «Авангард», посвящённое подведению итогов выступления команд клуба в сезоне-2021/2022, сообщает пресс-служба команды.
Результат команды КХЛ по итогам сезона был признан неудовлетворительным. Также неудовлетворительную оценку получила работа селекционного блока во главе с генеральным менеджером Алексеем Волковым, чей доклад члены совета директоров заслушали во время заседания. Штабу Волкова было поручено подготовить список кандидатов на должность главного тренера команды КХЛ, а также список хоккеистов для потенциальных трансферов. Также было принято решение возобновить работу трансферного комитета, который показал свою эффективность в чемпионский сезон.
Выступление команды ВХЛ «Омские Крылья», не попавшей в плей-офф, также признано неудовлетворительным. Члены совета директоров поручили Алексею Волкову подобрать кандидатуры ассистента генерального менеджера, который в следующем сезоне будет отвечать за постановку целей для команды ВХЛ и их выполнение, а также за комплектование команды ВХЛ согласно принятой стратегии клуба.
Результаты команды МХЛ «Омские Ястребы», которая сумела дойти до полуфинала Кубка Харламова, получили положительную оценку. Работу тренерского штаба и в целом спортивные результаты команды совет директоров признал успешными. Было особо отмечено, что в нынешнем сезоне состав команды МХЛ был одним из самых молодых в лиге и в истории ХК «Авангард».
Следующее заседание совета директоров ХК «Авангард» состоится в середине мая в Омске. Именно там будут подведены итоги работы хоккейной академии клуба, а также будет заслушан отчёт о текущем статусе строительства «Арены Омск».
- 15 апреля 2022
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