Чибриков оформил хет-трик, принеся «СКА-1946» 1-ю победу в финале МХЛ с «Красной Армией»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА» завершился первый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, в котором местная «Красная Армия» принимала санкт-петербургский «СКА-1946». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 1:0).

Героем встречи стал 19-летний нападающий санкт-петербургской команды Никита Чибриков. Форвард «СКА-1946» оформил хет-трик, завершив камбэк своего клуба со счёта 1:3. На первой же минуте овертайма нападающий принёс санкт-петербургскому клубу победу в матче.

Его партнёр Матвей Мичков набрал 2 (1+1) очка.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «СКА-1946» вышел вперёд в серии — 1-0.