Чибриков оформил хет-трик, принеся «СКА-1946» 1-ю победу в финале МХЛ с «Красной Армией»
Поделиться
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА» завершился первый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, в котором местная «Красная Армия» принимала санкт-петербургский «СКА-1946». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 1:0).
МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
15 апреля 2022, пятница. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Васин (Дуда, Полтапов) – 18:48 (5x5) 2:0 Дуда (Полтапов) – 20:57 (5x4) 2:1 Чибриков (Мичков, Кровяков) – 24:49 (5x5) 3:1 Шалышкин (Шамшурин, Брютов) – 27:17 (5x5) 3:2 Мичков (Гурзанов, Кровяков) – 35:05 (5x4) 3:3 Чибриков (Иванцов, Кузьмин) – 41:55 (5x4) 3:4 Чибриков (Соболевский, Смирнов) – 60:46 (4x4)
Героем встречи стал 19-летний нападающий санкт-петербургской команды Никита Чибриков. Форвард «СКА-1946» оформил хет-трик, завершив камбэк своего клуба со счёта 1:3. На первой же минуте овертайма нападающий принёс санкт-петербургскому клубу победу в матче.
Его партнёр Матвей Мичков набрал 2 (1+1) очка.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «СКА-1946» вышел вперёд в серии — 1-0.
Комментарии
- 15 апреля 2022
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:17
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:18
-
18:50
-
18:35
-
18:11
-
17:46
-
17:40
-
17:13
-
16:58
-
16:21
-
16:07
-
15:31
-
15:20
-
14:48
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:20
-
12:05
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:40
Партнерский контент