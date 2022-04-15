«Будто тебе два пальца отрезали». Тренер «Авангарда» — об уходе Каски и Покки

Тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов поделился мыслями об уходе финских легионеров «ястребов» Оливера Каски и Вилле Покки в ходе первого раунда плей-офф КХЛ.
«Уход финнов не то чтобы надломил, но… Вот, знаете, когда у тебя 10 пальцев на руках, тебе два отрезали, вроде и рука функционирует, но чего-то не хватает.
При этом и Покка, и Каски — праворукие игроки. Очень много мы потеряли в системе вбрасываний и в тактических вариантах, особенно когда у тебя все защитники — леворукие. У нас стало меньше вариантов для комбинаций. В результате «Металлург» очень быстро подстроился под такое положение», — сказал Курьянов в эфире «Радио Сибирь».
Напомним, «Авангард» вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Металлургу» со счётом 3-4 в серии.
- 15 апреля 2022
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