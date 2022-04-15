Журналист The Athletic рассказал о возможном обмене форварда «Сент-Луиса» Барбашёва

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд, специализирующийся на освещении «Сент-Луис Блюз», рассказал о возможном обмене российского нападающего команды Ивана Барбашёва.
«Ближайшим летом у клуба будет хорошая возможность выгодно обменять кого-то из форвардов. Иван Барбашёв в текущей кампании забросил больше 20 шайб, так что вполне вероятно, что «Блюз» могут включить его в какой-нибудь прибыльный для себя трейд. У Ивана останется лишь год по текущему соглашению, согласно которому он зарабатывает $ 2,25 млн за сезон, и он будет очень привлекательным вариантом для других. Не могу представить какую-либо команду в лиге, которая не захотела бы Барбашёва. «Сиэтл Кракен» забрал бы его в мгновение ока, не будь он в числе защищённых игроков на драфте расширения. Поскольку после сезона-2022/2023 Барбашёву будет положена хорошая прибавка к зарплате, руководство «Сент-Луиса» может задуматься насчёт его обмена. Но если бы решение зависело от меня, то я бы не дал ему уйти: Иван — очень важный игрок, которому всего 26 лет. Будет ли он забрасывать в следующих сезонах по 20+ шайб? Не знаю. Но он может играть в любом звене и давать команде именно то, что ей нужно в определённые моменты. Так что я бы нашёл какой-нибудь другой вариант», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.
- 15 апреля 2022
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