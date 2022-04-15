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«Овечкин хочет добраться до рекорда». Бекстрём — о возможном повторении достижения Гретцки

«Овечкин хочет добраться до рекорда». Бекстрём — о возможном повторении достижения Гретцки
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о возможности российского капитана команды Александра Овечкина повторить рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по количеству сезонов с 50+ голами. У обоих таких сезонов по девять.

«Я думаю, что на самом деле это будет много значить. Это будет его девятый раз. Он хочет добраться до рекорда, и он на пути к этому. Так что я думаю, что это будет много значить для него лично.

Он борется за то, чтобы стать самым возрастным игроком, достигшим этой отметки? Если у него получится — это будет неслыханно. Ещё больше клюшек для музея Ови, так ведь?» — приводит слова Бекстрёма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что сейчас на счету Овечкина 46 голов.

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