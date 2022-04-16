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Шат-аут Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Монреаль»

Шат-аут Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Монреаль»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:0.

Все шайбы были забиты в третьем периоде. На 45-й минуте отличился Зак Паризе, которому ассистировали Мэтью Барзал и Киффер Беллоуз. Через полторы минуты преимущество «Айлендерс» увеличил Ноа Добсон. Передачу сделал Брок Нельсон. В концовке третьего периода Нельсон поразил пустые ворота. Ему ассистировали Андерс Ли и Кайл Палмьери.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин в седьмой раз в текущем сезоне оформил шат-аут, совершив 44 сейва. Он побил свой личный рекорд по отражённым броскам в одном матче.

Защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 23 минуты 46 секунд, заработав «-1». Канадский клуб потерпел четвёртое поражение подряд.

После 74 матчей «островитяне» занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 79 очков. «Монреаль» (75) находится на 16-й позиции на Востоке. В активе команды 51 балл.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Паризе (Барзал, Беллоуз) – 44:24 (5x5)   0:2 Добсон (Нельсон) – 46:09 (5x5)   0:3 Нельсон (Ли, Палмьери) – 58:21 (en)
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