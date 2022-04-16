Шат-аут Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:0.



Все шайбы были забиты в третьем периоде. На 45-й минуте отличился Зак Паризе, которому ассистировали Мэтью Барзал и Киффер Беллоуз. Через полторы минуты преимущество «Айлендерс» увеличил Ноа Добсон. Передачу сделал Брок Нельсон. В концовке третьего периода Нельсон поразил пустые ворота. Ему ассистировали Андерс Ли и Кайл Палмьери.



Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин в седьмой раз в текущем сезоне оформил шат-аут, совершив 44 сейва. Он побил свой личный рекорд по отражённым броскам в одном матче.



Защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 23 минуты 46 секунд, заработав «-1». Канадский клуб потерпел четвёртое поражение подряд.



После 74 матчей «островитяне» занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 79 очков. «Монреаль» (75) находится на 16-й позиции на Востоке. В активе команды 51 балл.