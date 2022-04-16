Сергей Бобровский – третья звезда матча «Флорида» – «Виннипег»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла во Флориде на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский стал третьей звездой матча. Вратарь отразил 30 ударов по своим воротам. Вторым стал Густав Форслинг, на счету которого дубль. Третье место за Джонатаном Юбердо. У него три очка (2+1).
В составе победителей отличились Джонатан Юбердо (двады), Густав Форслинг (дважды), Мэйсон Марчмент и российский нападающий Максим Мамин.
Единственный гол за «Виннипег» забил Николай Элерс. Российский нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Флорида» продлила результативную серию до восьми матчей. «Виннипег», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.
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