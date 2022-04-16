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Грицюк — о прорывном сезоне: Хартли увидел во мне то, что не каждый тренер разглядит

Грицюк — о прорывном сезоне: Хартли увидел во мне то, что не каждый тренер разглядит
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Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк подвёл личные итоги сезона, а также объяснил причины успешного выступления.

«Для меня это был хороший сезон. И на Олимпийские игры съездил, и в клубе о себе заявил. В общем и целом я доволен. Конечно, хотелось бы поиграть подольше, пройти дальше в плей-офф с командой. Но мы там, где должны быть. Ничего страшного, дальше будем сильнее.

Что поспособствовало прорыву? Наверное, моё желание уже наконец по-настоящему заиграть в КХЛ. Хартли много со мной работал, и если в начале сезона ещё не так сильно доверял, то потом увидел во мне что-то такое, что не каждый тренер разглядит. С каждой игрой у меня увеличивалось игровое время, мы много общались с Бобом. Сейчас Хартли уехал, но мы остались с ним в прекрасных отношениях, и я очень доволен, что мне удалось поработать с ним. Благодарен ему за тот толчок, который он дал мне в этом году», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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