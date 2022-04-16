Грицюк — о прорывном сезоне: Хартли увидел во мне то, что не каждый тренер разглядит

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк подвёл личные итоги сезона, а также объяснил причины успешного выступления.
«Для меня это был хороший сезон. И на Олимпийские игры съездил, и в клубе о себе заявил. В общем и целом я доволен. Конечно, хотелось бы поиграть подольше, пройти дальше в плей-офф с командой. Но мы там, где должны быть. Ничего страшного, дальше будем сильнее.
Что поспособствовало прорыву? Наверное, моё желание уже наконец по-настоящему заиграть в КХЛ. Хартли много со мной работал, и если в начале сезона ещё не так сильно доверял, то потом увидел во мне что-то такое, что не каждый тренер разглядит. С каждой игрой у меня увеличивалось игровое время, мы много общались с Бобом. Сейчас Хартли уехал, но мы остались с ним в прекрасных отношениях, и я очень доволен, что мне удалось поработать с ним. Благодарен ему за тот толчок, который он дал мне в этом году», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 16 апреля 2022
-
09:41
-
09:35
-
09:30
-
09:17
-
08:50
-
08:30
-
07:17
-
07:00
-
06:40
-
05:47
-
05:20
-
04:43
-
04:42
-
04:27
- 15 апреля 2022
-
23:58
-
23:24
-
22:51
-
22:32
-
22:14
-
21:53
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:17
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:18
-
18:50
-
18:35
-
18:11
-
17:46
-
17:40