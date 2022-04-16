«Испугался, услышав неприятные звуки». Грицюк — о травме Маклюкова после своего броска

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о моменте с травмой защитника «Металлурга» Алексея Маклюкова, который в седьмой игре серии головой заблокировал бросок Грицюка.



«Да, это был, мягко говоря, не очень хороший эпизод, я очень испугался. Первый раз в карьере, что кому-то приходится ловить шайбу головой после моего броска. Испугался, потому что сразу услышал неприятные звуки, и сразу показал доктору, что нужно срочно идти на помощь. Хотел спросить у него, что произошло.



После игры попросил Диму Шевченко дать номер Маклюкова, хотел позвонить сразу, но ребята сказали, что пока не надо, так как Алексея увезли на скорой. Надо, чтобы время прошло, чтобы он чуть-чуть в себя пришёл. Потом я уже с ним созвонился, и он сказал мне не винить себя, всё нормально, жить будет. Я, конечно, очень рад, что ничем плохим эта ситуация не кончилась. Желаю Алексею скорейшего выздоровления!» — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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