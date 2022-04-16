«Не было никакой трясучки». Грицюк рассказал о решающем буллите в полуфинале ОИ со Швецией

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о победном буллите в полуфинале Олимпийских игр — 2022 с командой Швеции (2:1, бул.) Видео с броском можно посмотреть по ссылке.



«Пожалуй, победный буллит в ворота шведов в полуфинале Олимпиады — это пока самое запоминающееся событие в карьере. Победа в Кубке Гагарина на втором месте.



Как всё произошло? Когда мне сказали, что я иду бросать, то сразу взял все эмоции под контроль. Внутри был момент ожидания, все чувства утихли, не было никакой трясучки. Как будто весь мир отключился вокруг меня, и в нём есть только я, шайба, лёд и вратарь. Я сразу знал, что буду делать. Так получилось, что забил, а затем уже все эмоции вырвались наружу», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.