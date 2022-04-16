Бобровский вышел на второе место по числу побед в НХЛ среди российских вратарей

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 333-ю победу в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (6:1).



33-летний хоккеист разделил второе место среди вратарей из России по победам в лиге с Николаем Хабибулиным, у которого также 333 победы в 799 матчах. На счету Бобровского 587 встреч в НХЛ.



Первую строчку по данному показателю занимает Евгений Набоков, одержавший 353 победы в лиге за 697 игр. В пятёрку лучших также входят Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс», 260 побед в 557 матчах) и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 225 победных встреч из 360).



Также напомним, что Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по числу побед за сезон — 36, обойдя Роберто Луонго (35 побед в сезонах-2005/2006 и 2015/2016).

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