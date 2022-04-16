Барзал: Сорокин входит в топ-5 вратарей НХЛ. Думаю, он заслуживает разговоры о «Везине»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением о российском голкипере «островитян» Илье Сорокине.
«Я думаю, что он входит в пятёрку лучших вратарей по трём ключевым показателям [пропущенные голы, «сухие» матчи и процент сейвов], и думаю, что было недостаточно разговоров о возможном завоевании им «Везины Трофи» (приз лучшему вратарю сезона НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), даже с учётом того сезона, который у нас был. Думаю, что он этого заслуживает», — приводит слова Барзала Newsday.
В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин принял участие в 47 матчах, отразив 92,8% бросков и пропуская в среднем 2,29 шайбы за игру. Также на его счету семь матчей «на ноль», что является рекордом «Айлендерс» за один сезон НХЛ.
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