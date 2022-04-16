Сорокин повторил клубный рекорд «Айлендерс», отразив 44 броска в одном матче

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:0.



Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил в матче 44 броска, что стало для него личным рекордом. Также 26-летний вратарь повторил лучшее клубное достижение. Ранее 44 сейва за один матч в свитере «Айлендерс» совершали Чико Реш (1975/1976) и Семён Варламов (2020/2021).



Также Сорокин был признан первой звездой прошедшего матча.



В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Сорокин принял участие в 47 матчах, отразив 92,8% бросков и пропуская в среднем 2,29 шайбы за игру. Также на его счету семь матчей «на ноль», что является рекордом «Айлендерс» за один сезон НХЛ.