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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 16 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 16 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 16 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл в гостях «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:0. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 44 броска по воротам, установив личный рекорд и повторив клубный.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Паризе (Барзал, Беллоуз) – 44:24 (5x5)   0:2 Добсон (Нельсон) – 46:09 (5x5)   0:3 Нельсон (Ли, Палмьери) – 58:21 (en)

«Флорида Пантерз» разгромила дома «Виннипег Джетс» со счётом 6:1. Джонатан Юбердо набрал 3 (2+1) очка, российский форвард «пантер» Максим Мамин забросил одну шайбу.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Юбердо (Жиру, Беннетт) – 02:03 (5x5)   2:0 Юбердо (Жиру, Шьяро) – 04:47 (5x5)   3:0 Форслинг (Райнхарт, Монтур) – 22:55 (5x5)   4:0 Форслинг (Юбердо, Жиру) – 36:21 (5x5)   4:1 Элерс (Штястны, Пионк) – 41:07 (5x5)   5:1 Марчмент (Райнхарт) – 41:54 (5x5)   6:1 Мамин (Уигар, Хёрнквист) – 47:00 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (112 очков, 74 матча), «Каролина Харрикейнз» (104, 75), «Торонто Мэйпл Лифс» (102, 74), «Нью-Йорк Рейнджерс» (102, 75), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (98, 74), «Питтсбург Пингвинз» (97, 74), «Бостон Брюинз» (95, 74) и «Вашингтон Кэпиталз» (92, 74).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (114 очков, 74 матча), «Калгари Флэймз» (99, 74), «Миннесота Уайлд» (98, 73), «Сент-Луис Блюз» (98, 74), «Эдмонтон Ойлерз» (92, 75), «Нэшвилл Предаторз» (89, 74), «Даллас Старз» (89, 74) и «Лос-Анджелес Кингз» (88, 76).

Турнирная таблица НХЛ
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