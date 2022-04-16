Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 16 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 16 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.



«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл в гостях «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:0. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 44 броска по воротам, установив личный рекорд и повторив клубный.

«Флорида Пантерз» разгромила дома «Виннипег Джетс» со счётом 6:1. Джонатан Юбердо набрал 3 (2+1) очка, российский форвард «пантер» Максим Мамин забросил одну шайбу.

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (112 очков, 74 матча), «Каролина Харрикейнз» (104, 75), «Торонто Мэйпл Лифс» (102, 74), «Нью-Йорк Рейнджерс» (102, 75), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (98, 74), «Питтсбург Пингвинз» (97, 74), «Бостон Брюинз» (95, 74) и «Вашингтон Кэпиталз» (92, 74).



На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (114 очков, 74 матча), «Калгари Флэймз» (99, 74), «Миннесота Уайлд» (98, 73), «Сент-Луис Блюз» (98, 74), «Эдмонтон Ойлерз» (92, 75), «Нэшвилл Предаторз» (89, 74), «Даллас Старз» (89, 74) и «Лос-Анджелес Кингз» (88, 76).