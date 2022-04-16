«Дело не во мне, а в команде. Сам по себе я ничто». Бобровский — о рекорде по победам
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал рекорд, установленный им в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (6:1).
33-летний вратарь одержал 36-ю победу в сезоне, что является лучшим результатом клуба. Предыдущее достижение — 35 побед у Роберта Луонго (сезон-2005/2006 и 2015/2016).
«Это командный рекорд. Дело не во мне. Всё дело в команде. Сам по себе я ничто. Как команда мы сильны, но по отдельности мы ничто… Когда ты играешь, то не думаешь об этих вещах. Ты фокусируешься на моменте и всего лишь одном броске.
Это, безусловно, приятно. Я доволен и тем, как складываются дела для меня и «Флориды» в этом сезоне. Просто продолжаю наслаждаться игрой», — сказал Бобровский.
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