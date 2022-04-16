Тротц — о Сорокине: наш парень не хуже Шестёркина. Просто люди ещё не знают об этом

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (3:0) оценил игру российского голкипера клуба Ильи Сорокина.



«Вероятно, он не получит много голосов в выборе победителя «Везина Трофи» (приз, вручаемый лучшему вратарю сезона НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), потому что мы не выходим в плей-офф. В Нью-Йорке все говорят об Игоре Шестёркине. Наш парень рядом. Просто люди ещё не знают об этом.



Слова Барзала о том, что Сорокин заслуживает разговоры о «Везине»? Он абсолютно прав в этом», — цитирует Тротца Newsday.



В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин принял участие в 47 матчах, отразив 92,8% бросков и пропуская в среднем 2,29 шайбы за игру. Также на его счету семь матчей «на ноль», что является рекордом «Айлендерс» за один сезон НХЛ.